Düzce'de yapılan trafik denetiminde 131 araç trafikten men edildi

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğünü bağlı trafik ekipleri yaptıkları denetimde 10 bin araç kontrol edilirken 131 araç trafikten men edildi.

Düzce'de trafik kazalarını en aza indirilmesi için polis ve jandarma ekipleri sıkı denetim yapıyor. Polis ekiplerince Düzce'de son 1hafta boyunca yaptığı denetimlerde ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen üzerine denetim yaptı. Denetimde 10 bin araç denetlerken kusurlu görülen 2 bin 181 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 131 araç trafikten men edildi. - DÜZCE