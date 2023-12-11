Düzce'de yapılan şok uygulamalarda yüzlerce araç denetlendi

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalarda yüzlerce araç denetlendi ve 59 araca 305 bin 102 lira ceza uygulandı.

- Yüzlerce araç sorgulandı, 305 bin lira ceza yazıldı

DÜZCE - Düzce'de polis ekiplerince 1 hafta boyunca il genelinde yapılan şok uygulamalarda yüzlerce araç denetime girdi. Denetimlerde 59 araca 305 bin 102 lira ceza uygulandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehirde huzur ve güven ortamı oluşturmak için denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede Asayiş, Trafik Tescil ve Denetleme, Bölge Trafik, Hırsızlık, KOM, Çevik Kuvvet ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri 1 hafta boyunca il genelinde şok uygulamalar gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde yüzlerce araç denetlendi. Araçlar didik didik aranırken, sürücüler de sorgulandı. Yapılan kontrollerde araçlarında teknik değişiklik yapan, alkollü araç kullanan, ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, araçlarının ön farında renkli lambalar kullanan, yüksek sesle müzik dinleyen veya araçlarında yüksek sesle müzik dinleyebilecek malzeme bulunduran 59 araç sürücüsüne toplamda 305 bin 102 lira cezai işlem uygulandı.