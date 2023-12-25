Düzce'de yapılan şok uygulamalarda 30 araması olan şüpheli yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı şok uygulamalarda 15 bin 500 şahıs sorgulanırken yapılan sorgulamalarda 30 araması olan şüpheli yakalandı. Uygulamalarda ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi.

Düzce Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları şok uygulamalarda suça ve suçlulara geçit vermiyor. Ekipler son bir hafta içinde yaptıkları denetimde 15 bin 500 şahıs sorgulaması yapılırken 30 aranan şahıs yakalandı. Denetimlerde 6 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 6 adet şarjör, 125 adet fişek, 28 adet kartuş, 19 adet kesici/delici alet ve 17,4 gram keten tohumu ele geçirildi. - DÜZCE