Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan dron destekli, narkotik köpekli şok uygulamada silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. İl genelinde yapılan denetimlerde 2'si kuru sıkı 13 tabanca, 164 fişek, 3 adet av tüfeği, 3 adet kartuş, 1 adet kesici/delici alet, 145,25 gram metamfetamin, 190 gram sentetik kannobinoid, 5,7 gram esrar, 18 adet sentetik ecza, 52 adet extacy, 1 adet kompresör, 25 bin adet makaron, 1 adet elektronik sigara sarma makinası ve 13 kilogram tütün ele geçirildi.

Düzce'de yapılan şok uygulamada silah ve uyuşturucu ele geçirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan dron destekli, narkotik köpekli şok uygulamada silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından il genelinde halkın huzuru ve güvenliği için şok huzur uygulamalar sürüyor. 4 aralık ile 10 aralık tarihleri arasında yapılan denetimlerde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekiplerin saha çalışmasında 2'si kuru sıkı 13 tabanca, 164 fişek, 3 adet av tüfeği, 3 adet kartuş, 1 adet kesici/delici alet, 145,25 gram metamfetamin, 190 gram sentetik kannobinoid, 5,7 gram esrar, 18 adet sentetik ecza, 52 adet extacy, 1 adet kompresör, 25 bin adet makaron, 1 adet elektronik sigara sarma makinası ve 13 kilogram tütün ele geçirildi.

Yapılan GBT sorgularında ise aranan-yoklama kaçağı ve bakaya, dosya firarisi olmak üzere toplam 33 şahıs hakkında işlem yapılırken 9 düzensiz göçmen yakalandı. - DÜZCE