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Düzce'de yapılan şok denetimlerde 30 kişi gözaltına alındı

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Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan şok denetimlerde 27 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 30 şahıs gözaltına alınırken 13'ü tutuklandı. Denetimlerde 5 adet kurusıkı, 6 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 21 şarjör ve 117 mermi ele geçirildi.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan şok denetimlerde 27 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 30 şahıs gözaltına alınırken 13'ü tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız şok denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 2-8 Eylül tarihleri arasında yapılan uygulamada 27 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 30 kişi gözlem altına alınırken 13'ü adli makamlarca tutulandı.

Yapılan denetimlerde de 5 adet kurusıkı, 6 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 21 şarjör ve 117 mermi ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Jandarma 3-sayfa Güncel Polis

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