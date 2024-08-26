Üye Girişi
Haberler

Düzce'de yapılan şok denetimlerde 25 bin kişi sorgulandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan şok denetimlerde 25 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 32 şahıs gözaltına alınırken 14'ü tutuklandı. Denetimlerde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan şok denetimlerde 25 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 32 şahıs gözaltına alınırken 14'ü tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimleri sürüyor. Ekipler tarafından 19-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılan uygulamada 25 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda araması bulunan 32 kişi gözlem altına alınırken 14'ü adli makamlarca tutulandı.

Yapılan denetimlerde de 6 adet kurusıkı, 7 adet tabanca, 9 adet av tüfeği, 3 kesici alet, 553 mermi, 110 şarjör ve 148 kartuş ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma 3-sayfa Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
30 Ağustos Cuma günü bankalar açık mı, tatil mi? Zonguldak'ta orman yangını nerede çıktı, söndürüldü mü? Zonguldak'ta orman yangınında son durum nedir? Süper Lig 4. Hafta maçları ne zaman? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçları hangi gün? Balık burcu kadını ve oğlak burcu erkeği uyumlu mudur? Oğlak erkeği balık kadını anlaşabilir mi? Balık kadını oğlak erkeğini nasıl etkiler? Burcu Köksal kimdir? Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal kaç yaşında ve nereli? Koç burcunun genel özellikleri nelerdir? Koç burcunun en belirgin özelliği nedir? Koç burcu hangi element? Oğlak burcu genel özellikleri nelerdir? Oğlak burcunun en iyi özelliği nedir? Oğlak burcu hangi element? Samar Dadgar kimdir? Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar kaç yaşında ve nereli? İhbar tazminatı nedir, kimler alabilir? İhbar tazminatı neye göre veriliyor? Tiramisu nasıl yapılır? Gerçek Tiramisu ne ile yapılır? Tiramisu tarifi! Narin nerede? Narin Güran bulundu mu? Narin kaç gündür kayıp? İBB KREŞ BAŞVURU SONUÇLARI: İBB kreş başvuru sonuçları açıklandı mı? 26 Ağustos kreş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ankara su kesintisi sorgulama! 26 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Turkcell çöktü mü? Son Dakika Turkcell çöktü mü? 26 Ağustos son dakika gelişmesi... Mevlit Kandili ne zaman? Mevlit Kandili ne zaman 2024 Diyanet? Mevlit Kandili'nin önemi nedir? Gri pasaport nedir? Gri pasaportu kimler alabilir? Gri pasaport ile Amerika'ya gidilir mi? Metrobüs Beşyol durağı kapalı mı, neden kapalı? Metrobüs Beşyol durağı ne zaman açılacak? Türkler ne zaman Müslüman oldu? İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu hangisidir? AHLAT NEREDE? Kabine Toplantısı'nın yapıldığı Ahlat nerenin ilçesi? Ahlat ilçesi hangi ile bağlı? Malazgirt Savaşı'nın sonuçları neler? Malazgirt Zaferinin önemi nedir?
title