Düzce'de yapılan şok denetimde 31 araca 22 bin 191 lira ceza yazıldı

Düzce'de polis ekiplerinin yaptığı şok denetimde kontrole giren 31 aracın 25'ine çeşitli maddelerden 22 bin 191 lira ceza yazıldı.

Düzce'de polis ekiplerince şok denetimler devam ediyor. Bu çerçevede şehir merkezinde gerçekleştirilen uygulamada asayiş ve trafik ekipleri de yer aldı. Güzergah üzerindeki tüm araçlar tek tek denetime alınırken, araçlarda emniyet kemeri takmayan, araçlarında tesisat değişikliği yapan, yüksek sesli müzik dinleyen, ışık donanımında değişiklik yapanlara cezalar yazıldı. Ekiplerin yarım saat içinde gerçekleştirdiği denetimde 31 aracın 25'ine çeşitli maddelerden 22 bin 191 lira ceza yazıldı. - DÜZCE