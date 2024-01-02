Düzce'de yapılan operasyonda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan dron destekli, narkotik köpekli şok uygulamada ruhsatsız tabanca, av tüfeği, kaçak alkol ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şehir genelinde halkın huzuru ve güvenliği için uygulamalar sürüyor. 25-31 Aralık tarihleri arasında yapılan denetimlerde 1'i kuru sıkı 7 ruhsatsız tabanca, 129 fişek, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet kartuş, 2 uçaksavar fişeği, 2 bin 475 gram esrar, 16,8 gram bonzai 409 gram metamfetamin, 857 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. - DÜZCE