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Düzce'de Yapılan Denetimlerde 87 Kişi Gözaltına Alındı

Düzce'de Yapılan Denetimlerde 87 Kişi Gözaltına Alındı
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Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin yaptıkları denetimlerde aranan 87 kişi gözaltına alınırken, 30 şahıs tutuklandı. Denetimlerde çeşitli silahlar ve mermiler ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yapılan denetimlerde aranan 87 kişi gözaltına alınırken, 30 şahıs tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda ekiplerce 14-20 Nisan tarihlerinde yapılan uygulamada 32 bin 700 şahıs sorgulandı. Denetimlerde araması bulunan 87 kişi gözaltına alınırken, 30 şahıs tutuklandı. Aramalarda ise 4 adet kurusıkı, 3 tabanca, 1 tüfeği, 846 mermi, 8 şarjör, 1 adet kesici ve delici alet ele geçirildi. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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