Düzce'de yapılan denetimlerde 61 kişi gözaltına alındı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yapılan denetimlerde 25 bin kişi sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 61 şahıs gözaltına alınırken, 30'u tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 12-18 Ağustos tarihleri arasında yapılan uygulamada 25 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 61 kişi gözaltına alınırken, 30 şahıs tutuklandı.

Aramalarda ise 5 adet kurusıkı, 1 adet tabanca, 157 fişek, 2 kesici alet ve 6 şarjör ele geçirildi. Ele geçirilen silahlarla ilgili olarak adli işlem başlatıldı. - DÜZCE