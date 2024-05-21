Üye Girişi
Haberler

Düzce'de yapılan denetimlerde 59 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 38 bin 660 kişi sorgulandı. Araması bulunan 59 kişi gözaltına alınırken, 14'ü tutuklandı. Denetimlerde ele geçirilen silahlarla ilgili adli işlem başlatıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yapılan denetimlerde 38 bin 660 kişi sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 59 şahıs gözaltına alınırken, 14'ü tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 13-19 Mayıs tarihleri arasında yapılan uygulamada 38 bin 660 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 59 kişi gözaltına alınırken, 14 şahıs tutuklandı.

Aramalarda ise 31 silah parçası, 7 adet kurusıkı, 4 adet ruhsatsız tabanca, 46 fişek ve 9 şarjör ele geçirildi. Ele geçirilen silahlarla ilgili olarak adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Düzce Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Bütün firmalar için asgari kurumlar vergisini getireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Bütün firmalar için asgari kurumlar vergisini getireceğiz

 Kocaeli'de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı

Kocaeli'de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı

 Lise müdürü ve oğlu feci şekilde darp etmişti! Engelli yaşlı adamdan acı haber

Lise müdürü ve oğlu feci şekilde darp etmişti! Engelli yaşlı adamdan acı haber

Bakmadan Geçme

MÜGE ANLI CANLI İZLE! 21 Mayıs Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı evlendi mi? Survivor'da dün akşam kim elendi? Survivor Nagihan elendi mi? 21 Mayıs Survivor'a kim veda etti? Survivor'da kim elendi? Survivor'da dün kim veda etti? 21 Mayıs Survivor elenen isim! Resmi Gazete bugün (21 Mayıs) kararları neler? Romanyalılara Türkiye vizesi kalktı! Resmi Gazete atama kararları 2024! Astrolog şampiyonluk tahminleri 2024! Astrologlar Galatasaray mı Fenerbahçe mi şampiyon olacak diyor? Milli yasta bankalar açık mı? 21 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? X çöktü mü, Twitter çöktü mü, sorun mu var, problem ne? 21 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 21 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 21 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
Yanından hiç ayırmadığı eşyası da enkazdan çıktı! İşte Reisi'yi taşıyan helikopterin bulunduğu ilk anlar

Yanından hiç ayırmadığı eşyası da enkazdan çıktı! İşte Reisi'yi taşıyan helikopterin bulunduğu ilk anlar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title