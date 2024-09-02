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Düzce'de yapılan denetimlerde 159 araç trafikten men edildi

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Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 9 bine yakın araç ve 260 motosiklet denetlenirken, 159 araç trafikten men edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 9 bine yakın araç ve 260 motosiklet denetlenirken, 159 araç trafikten men edildi.

Düzce'de jandarma ve polis trafik ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 26 Ağustos-1 Eylül 2024 tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 8 bin 957 araç ve 260 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen bin 777 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 27 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 159 araç da trafikten men edildi.

Yetkililer; ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetimlerin devam edeceğini açıkladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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