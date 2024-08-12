Düzce'de yapılan çalışmalarda 37 aranan şahıs yakalandı
Düzce'de suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda 37 aranan şahıs yakalandı. 5-11 Ağustos tarihleri arasında jandarma ve emniyet ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda 25 bin 177 şahsın GBT sorgulaması yapıldı ve 37 şahsın araması tespit edildi. 19 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Düzce'de emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 37 aranan şahıs yakalandı.
Düzce'de suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 5-11 Ağustos tarihileri arasında jandarma ve emniyet ekiplerince uygulamalar yapıldı. Bu çerçevede, 25 bin 177 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Bu şahıslar arasında 37 şahsın araması tespit edilirken, 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE