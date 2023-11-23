Düzce'de yapılan aramada ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada E.B. isimli şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, mermi ve fişek ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada E.B. isimli şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, mermi ve fişek ele geçirildi.

Düzce Merkez Kavakbıçkı köyünde Jandarma ekipleri E.B. (49) isimli şahsın ikametinde ve aracında Düzce 1. Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden yapılan arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 130 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 24 adet yivsiz av tüfeği fişeği, 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca ve 50 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Düzce Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı. - DÜZCE