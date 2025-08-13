Düzce'de Yalnız Yaşayan Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Düzce'de Yalnız Yaşayan Adamın Cansız Bedeni Bulundu
Düzce'de yalnız yaşayan İsa Şahin'in evinde ölü bulunması üzerine yapılan incelemede duvarlarda kan izleri tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce'de yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Düzce Yeni Mahalle Yeni Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan İsa Şahin'den (46) bir süredir haber alamayan çevre esnafı, şahsın evine girdi. Şahsın cansız bedeni ile karşılaşan esnaflar, duvarlardaki kan izlerini görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Masası ekipleri, yaptıkları ilk incelemede duvarlara sıçramış şekilde kan izine rastladı. Şahsın vücudunda da çeşitli kesikler olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, İsa Şahin'in cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından kesin ölüm nedenini belirlemek için Düzce Üniversitesi morguna kaldırıldı. - DÜZCE

