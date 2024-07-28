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Düzce'de Yağmur Sebebiyle Kayganlaşan Yolda Üst Üste Kaza

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Düzce'de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda üst üste kaza meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin bir başka otomobile çarptığı anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.

Düzce'de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda üst üste kaza meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin bir başka otomobile çarptığı anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.

Dün Düzce'den Sakarya'ya seyir halinde olan M.A. idaresindeki 34 HRZ 397 plakalı araç, yağmur sebebiyle kayganlaşan zeminde önce bariyerlere, ardından da aynı istikamette seyreden O.E. hakimiyetindeki 34 HJE 843 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 34 HJE 843 plakalı otomobil orta şeritte kaldı. Bu sırada aynı bölgede ikinci bir kaza daha meydana geldi. Sol şeritten ilerleyen otomobile duramayan bir başka otomobil çarptı. Her iki kazada da toplamda 4 araç hasar gördü. Yaralanan O.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kayganlaşan zeminde meydana gelen ikinci kaza ise saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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