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Düzce'de Yağışlı Havada Trafik Kazası: 3 Yaralı

Düzce'de Yağışlı Havada Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç birbirine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Düzce(İHA) – Düzce'de yağış ile kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Merkez Aydınpınar yolu Otluoğlu köyü sapağında meydana geldi. Aydınpınar köyü istikametinden Düzce kent merkezi istikametine gitmekte olan T.A. idaresindeki 54 AKL 602 plakalı Fiat marka otomobil, Otluoğlu Sapağı mevkiinde karşı yönden gelen L.S.'nin kullandığı 81 FR 611 plakalı Toyota marka otomobille çarpıştı. Aydınpınar köyü istikametinden Düzce şehir merkezine giden F.T. idaresindeki 14 AAJ 220 plakalı otomobil de kaza yapan otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller yol kenarlarına savruldu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar ile bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada M.S., L.S., G.S. yaralandı. Yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan sürücülerden F.T., "İki araba kaza yaptı. Bende arkalarından yavaş yavaş geliyordum. Arabalar savrulunca bende kaçamadım. Bende çarptım" dedi.

Kaza nedeniyle kapanan yol araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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