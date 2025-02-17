Düzce'de Yağışlar Nedeniyle Trafik Kazası: 1 Yaralı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir hafif ticari araç ve 2 otomobil kazaya karıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce Merkez'e bağlı Koçyazı Mahallesi 2221 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, Şenol E.'nin kullandığı 81 FM 040 plakalı hafif ticari araç, yan yoldan ana yola çıkmaya çalışan Derya Ç. idaresindeki 81 FM 423 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, savrularak karşı yönde ilerleyen Birkan D. hakimiyetindeki 81 ADS 841 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Derya Ç. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE