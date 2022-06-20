Düzce'de yağış sokakları göle çevirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce'de yağış sokakları göle çevirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

- Düzce'de yağış sokakları göle çevirdi Düzce'de akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur sokakları göle çevirdi.

- Düzce'de yağış sokakları göle çevirdi

DÜZCE - Düzce'de akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur sokakları göle çevirdi. Araçlar ve yayalar göle dönen sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarı sonrasında akşam saatlerinde Düzce'de yağış etkisini gösterdi. Kısa süre etkili olan sağanak sokakları adeta göle çevirdi, birçok sokak sular altına kaldı. Düzce Belediyesi ekipleri ise oluşabilecek su taşkınlarına karşı harekete geçti.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Akyol - 3. Sayfa

Düzce 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title