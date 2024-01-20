Düzce'de Yağış Nedeniyle Kaza: 2 Kişi Yaralandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil ile servis aracının çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Kapıcı kavşağı ışıklı kavşak mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce istikametinden Sakarya istikametine giden V.G.'nin kullandığı 34 PY 4981 plakalı otomobil ile aynı yönde giden M.Y. idaresindeki 81 S 0638 servis aracı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Trafik kazasında 2 sürücü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücülere ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE