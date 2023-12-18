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Düzce'de vidanjör aracı yangın çıkardı

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Düzce'nin Beyciler Mahallesi'nde bir vidanjör aracında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Düzce'de kanalizasyondan atık çeken vidanjör aracı yandı.

Olay, Beyciler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mavi Hilal Evlerinin bulunduğu bölgede Katı Atık Birliğine ait Ertuğrul G. idaresindeki 06 BZA 649 vidanjörde elektrik kontağından yangın çıktı. Sürücünün 112 Acil Çağrı merkezine bildirmesi üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler alev topuna dönen vidanjörü söndürerek yangını kontrol altına aldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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