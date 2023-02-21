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Düzce'de uyuşturucuya geçit yok

3. Sayfa Haberleri

Düzce'de uyuşturucuya geçit yok

DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otoyol üzerinde durdurulan araçta 1 kilo 185 gram esrar ile 1,2 gram metamfetamin ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otoyol üzerinde durdurulan araçta 1 kilo 185 gram esrar ile 1,2 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu dahilinde yürütülen soruşturmada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Anadolu Otoyolu üzerinde durumundan şüphelenilen Kocaeli plakalı aracı durdurdu. Araçta bulunan H.H. ve S.G. isimli şahısların yapılan üst aramasında 3 parça halinde toplam 1 kilo 185 gram esrar, 2 parça halinde toplam 1,2 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli iki şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak adli işlemler başladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Düzce 3. Sayfa Haberler

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