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Düzce'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 51 Gözaltı, 8 Tutuklama

Düzce'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 51 Gözaltı, 8 Tutuklama
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Düzce'de polis ve jandarma, 13 - 19 Ocak tarihleri arasında yaptığı operasyonlarda 42 olaya müdahale ederek uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonlarda 51 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı ve 8 kişi tutuklandı. Ayrıca, kaçak elektronik eşya da ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Polis ve Jandarma ekipleri 42 olaya müdahale ederken çeşitli uyuşturucu madde ele geçerdi. Uyuşturucu bulunduran ve kullanan 51 kişi hakkında adli işlem 8 şüpheli tutuklandı.

Düzce'de Emniyet ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 13 - 19 Ocak 2025 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 42 olaya müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla 479 gram metamfetamin, 55 gram bonzai, 64 gram esrar, 97 adet sentetik ecza, 52 gram sukunk ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Bu operasyonlarda uyuşturucu kullanan 51 şüpheli hakkında adli işlem yapılırkan 8 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaçak elektronik eşya ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de 11 olaya müdahale derken 11 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Ekiplerin çalışmasıyla 2 adet kaçak cep telefonu, 5 adet kaçak akıllı saat, 18 adet kaçak kablosuz kulaklık ve 2 adet kaçak elektronik sigara ele geçirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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