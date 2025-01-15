Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Yapılan Adreslere Operasyon

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından 2 şüphelinin evinde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahsın ikametlerinde ve üstlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 45 gram skunk, 8 gram kubar esrar, 2 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 1 adet ruhsatsız 9 milimetre tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 20 TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan işlem yapılan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - DÜZCE