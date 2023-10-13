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Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi ve birçok uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.