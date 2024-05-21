Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen F.T. polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve ikamette yapılan aramalarda 4 gram Sentetik Kannabinoid maddesi ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen F.T. polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Ekipler, F.T. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığına ilişkin bilgiler edinilmesi üzerine soruşturma işlemlerine başlandı. Şüphelinin uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilmesi üzerine şüphelinin üzerinde ve ikamette yapılan aramalarda 3 parça halinde 4 gram Sentetik Kannabinoid maddesi ele geçirildi. F.T. isimli şüpheli şahıs Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Şüpheli şahıstan uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 1 kişi hakkında ise uyuşturucu madde Kullanmak suçundan adli işlem yapılmıştır. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Düzce Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor! Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu

Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor! Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu

 Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı

Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title