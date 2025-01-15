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Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı
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Düzce'de polis ekipleri narkotik suçlarla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar sonucunda 40 gram metamfetamin ele geçirdi. 5 adet suç kaydı bulunan F.D. isimli şüpheli tutuklandı.

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada gözaltına alınan şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 40 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan 5 adet suç kaydı bulunan F. D. (35) isimli şahıs Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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