Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada 4 ayrı suç kaydı bulunan uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı. Şahsın evinde ve üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce'de uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Sancaklar Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda 4 ayrı suç kaydı bulunan M.N.(40) isimli şahsın üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 420 adet ectasy hap, 5 gram metamfetamin, 10 gram esrar ve 6 adet Sentetik Ecza ele geçirilmiş.

Şüpheli M.N. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DÜZCE