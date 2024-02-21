Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan araması bulunan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Düzce'de aranan şahıslar tek tek yakalanıyor. Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen önleyici faaliyetler neticesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan aranma kaydı bulunan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H. Y. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan H.Y. isimli şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - DÜZCE