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Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Kadın Tutuklandı

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Düzce'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaparken suçüstü yakalanan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaparken suçüstü yakalanan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesi ve talimatlarıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele sürüyor. Ekipler sokak çalışmalarında, şüpheli H.Y. isimli kadını uyuşturucu madde ticareti suçunu işlerken suçüstü olarak yakaladı. Şüpheli alınan ifadesinde suçunu kabul ederken Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Şüpheliden uyuşturucu madde aldığı tespit edilen kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adlı işlem yapıldığı bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Düzce Uyuşturucu Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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