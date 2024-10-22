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Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Şahıs Yakalandı

Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Şahıs Yakalandı
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Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yolcu otobüsünden inen iki şahsı uyuşturucu madde taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 2675 adet sentetik ecza ve 35 gram metamfetamin ele geçirildi.

Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda iller arasında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şahıs, yolcu otobüsünden indiği esnada yakalandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu kullananlara ve ticaretini yapanlarla mücadele bütün hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan risk analizi çalışmalarında B.F. ve T.Y. isimli şahısların iller arasında uyuşturucu madde taşıyarak ticareti yaptığı belirlendi. Şahısları takibe alan ekipler, otobüs terminalinde yolcu otobüsünden iner inmez şahısları göz altına aldı. Şahısların yapılan üst ve valiz aramasında toplam 2675 adet sentetik ecza maddesi, 1 parça halinde 35 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında işlem yapılan şahıslardan B.F. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.Y. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Yerel Haberler Güvenlik Narkotik 3-sayfa Sağlık Hukuk

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