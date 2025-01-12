Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Şahıs Tutuklandı

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada gözaltına alınan 2 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Yapılan çalışmada; 110 gram sıvı halde A/M maddesi, 25 gram bonzai, 1 gram bonzai, 5 gram esrar, 0.5 gram bonzai ham maddesi, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam payp ve çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan işlem yapılan 9 suç kaydı bulanan G.D. (48) ile 12 suç kaydı bulunan H.A. (37) Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. - DÜZCE