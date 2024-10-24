Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Şahıs Tutuklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şıralık Mahallesinde yapılan sokak çalışmasında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan E.A. (21), 3 adet suç kaydı bulunan Irak uyruklu T.Y.F.A. (22) ve 3 adet suç kaydı bulunan A. Ç. (34) isimli şahısların üzerinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda bin 160 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheli 3 şahıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildikleri Düzce Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandılar. - DÜZCE