İranlı komutanlardan Hamaney'e çağrı: Nükleer silah fetvasını kaldırın

Hamaney fetvayı kaldırırsa, Orta Doğu kan gölüne döner
Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor

Türkiye'nin altında korkutan keşif: Gittikçe büyüyüp yayılıyor
Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı

Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı
Marmara çekildi, vatandaşlar denizde yürüdü

Kar altında denizde yürüdüler

Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Kişi Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 sokak satıcısı yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tabanca ile birlikte, tutuklama kararı verildi.

Düzce'de polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan 3 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslarla birlikte beş parça halinde 10 gram metamfetamin maddesi, 1 gram uyuşturucu hammaddesi olan A-M maddesi, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin TL para ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan Ü.A. (35), B.A. (27) ve T.Ö. (27), Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı
img

"Takside sigara içmeyin" dedi, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı
img

Papa Francis ayinde fenalaştı: Nefes alamıyorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti

Kanarya ilk yarıda işi bitirdi
Galatasaray-Adana Demirspor maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Galatasaray-Adana Demirspor maçının ilk 11'leri
Tehditler alan Sırp lider Vucic ölümden döndü

"Her gün 200 ölüm tehdidi alıyorum" diyen cumhurbaşkanı ölümden döndü
Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı

Süper Lig'in eski yıldızından bomba itiraf: Wanda ile ilişki yaşadım
İzmir'de tsunami alarmı! Sahile mobil siren sistemleri kuruldu

AFAD bir şehri alarma geçirdi! Sahile dev sirenler yerleştirdiler
Mehmet Aslantuğ yeni aşkını yazdığı şiirle ilan etti

2 yıllık aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisini böyle ilan etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.