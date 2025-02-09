Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Kişi Tutuklandı

Düzce'de polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan 3 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslarla birlikte beş parça halinde 10 gram metamfetamin maddesi, 1 gram uyuşturucu hammaddesi olan A-M maddesi, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin TL para ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan Ü.A. (35), B.A. (27) ve T.Ö. (27), Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. - DÜZCE