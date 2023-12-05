Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda yapılan çalışmada, M.S. ve T.D. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda narkotik polisi çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, M.S. ve T.D. uyuşturucu madde ticareti yapmak, D.U. uyuşturucu madde kullanmak suçundan gözaltına alındı. M.S.'nin 13, T.D.'nin 3, D.U.'nun ise 2 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin üstünde yapılan aramada parçalar halinde bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S. ve T.D., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. - DÜZCE