Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada yakalanan 2 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Yapılan aramada uyuşturucu madde ve diğer malzemeler ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekiplerince yapılan şok uygulamada yakalanan 2 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutukladı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma dahilinde Çay Mahallesi Saatçigil Caddesi üzerinde polis ekiplerince yapılan şok uygulamada durdurulan Antalya plakalı araç ve araçta bulunan şahıslar üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 42,5 gram maddesi, 1 adet hassas terazi ve 2 adet hap ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen 10 suç kaydı bulunan U.S.(34) ile 2 suç kaydı bulunan M.C.(40) tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.K. isimli şahsa ise uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. - DÜZCE