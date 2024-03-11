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Düzce'de Uyuşturucu Ticareti ve Yağma Suçlarından Sanıklara Ağır Ceza

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Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından açılan kamu davasında sanıklara ağır cezalar verildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 2313 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından açılan kamu davasında sanıklara ceza yağdı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen soruşturmada, 14 Ocak 2022 tarihli olayla başlayıp 20 Mayıs 2022 tarihli operasyona kadar devam eden süreçte B.K., E.Ç., F.A., G.D.M., İ.K., O.Y., O.K., Ö.A., U.A., V.S., Y.Ş. ve Y.E. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 2313 sayılı Yasa'ya muhalefet suçlarından ağır ceza mahkemesinde kamu davası açıldı. Mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan B.K. hakkında 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezası, F.A. hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 TL adli para cezası, İ.K. hakkında 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezası, U.A. hakkında 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezası, V.S. hakkında 24 yıl hapis ve 80 bin TL adli para cezası verildi. Nitelikli yağma suçundan E.Ç. 6 yıl, F.A. 5 yıl, O.Y. 6 yıl, O.K. 5 yıl, V.S. 12 yıl, Y.Ş. 5 yıl ve Y.E. 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan E.Ç. 6 yıl, F.A. 5 yıl, O.Y. 6 yıl, O.K. 5 yıl, V.S. 12 yıl, Y.Ş. 5 yıl ve Y.E. ise 6 yıl hapis cezasına çarptırılırken, 2313 sayılı Yasa'ya muhalefet suçundan G.D.M. hakkında 6 bin TL adli para cezası, V.S. hakkında 7 bin 300 TL adli para cezası verildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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