Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Düzce'de narkotik polisleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticarinden gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Doğanlı Üçköprü köyünde 2 şüpheli şahsa yönelik yapılan operasyonda 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 20 suç kaydı bulunan B.Ç.(35) ile 9 suç kaydı bulunan Ö.F.F (35) uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldı. - DÜZCE