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Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı
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Düzce'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan iki kişi yakalandı. Yapılan aramalarda metamfetamin, sentetik kannabinoid ve nakit para ele geçirildi.

Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik takibin ardından G.M. ve B.C.'yi gözaltına aldı. Operasyonda yapılan aramada 10 gram metamfetamin, 5 gram sentetik kannabinoid, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 400 TL nakit para, uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen folyolar ve 9 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan haklarında işlem yapılan G.M. ve B.C., tutuklanarak cezaevine konuldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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