Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Düzce'de uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheli tutuklandı, şahıstan uyuşturucu alan kişilere ise işlem yapıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından hakkında teknik ve fiziki takip işlemi yapılan E.S. isimli şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliden uyuşturucu aldığı tespit edilen 5 şahıstan ise 3 parça halinde 3 gram metamfetamin ve 2 parça 32 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Şahıslara "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. E.S. ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. - DÜZCE