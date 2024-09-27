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Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Önlemleri: Şüpheli Tutuklandı

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Düzce'de yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanan M.Ç.'nin üzerinde ve evinde 80 gram Sentetik Kannabinoid ile çeşitli uyuşturucu paketleme aparatları ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de daha önce uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan şüpheli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 80 gram Sentetik Kannabinoid ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen M.Ç. tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Merkez Camikebir Mahallesinde yapılan sokak çalışmasında, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan M. Ç. (25) isimli şahsın üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Aramada 80 gram Sentetik Kannabinoid, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ve uyuşturucu paketlemeye yarayan çeşitli aparatlar ele geçirildiği bildirildi.

M.Ç. isimli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edilen Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Güvenlik 3-sayfa Sağlık Hukuk Suç

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