İstanbul'dan aldığı uyuşturucu maddeleri Düzce'de satacağı öğrenilen şahıs yakalandı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul'dan uyuşturucu getiren bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramada 15 paket halinde toplam 38 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Düzce (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul ilinden getirdiği uyuşturucu maddeleri Düzce'de satacağını öğrendiği bir şahsı yakalayarak göz altına aldı. Şahsın aracından ve üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Düzce İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından F.U isimli şahsın, İstanbul ilinden getirdiği uyuşturucu maddeleri Düzce'de satacağı bilgisi alındı. Yapılan fiziki ve teknik takip sonrası F.U, Düzce'ye giriş yaparken yakalandı. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 15 paket halinde satışa hazırlanmış toplam 38 gram Metamfetamin maddesi ile 3 Adet Uyuşturucu Madde Kullanma Aparatı ele geçirildi. Şahıs göz altına alındı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'den İran'ın müzakere şartına onay: Dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak

"Müzakere başlamaz" resti sonrası ABD, İran'ın şartını kabul etti
Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası

Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası
Ayşe Tolga’dan zenginlik itirafı: Enerji vampirleri etrafını sarar

Ayşe Tolga’dan olay tespit: Hayatına enerji vampirlerini çekiyor
Canlı yayında şiddet krizi! Eşinden dayak yediğini söyleyen Hasan kaçacak yer aradı

Canlı yayında kriz! Eşinden dayak yiyen Hasan kaçacak yer aradı
Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu

1,5 yıl önce tüm birikimiyle satın aldı, şimdi can korkusu yaşıyor
Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası

Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası
Dünya bunu da gördü! Şempanze iç savaşının görüntüleri

Dünya bunu da gördü! Şempanze iç savaşının görüntüleri
Fitch, Türkiye'nin 'pozitif' kredi görünümünü değiştirdi

Fıtch, Türkiye'nin kredi görünümünü değiştirdi