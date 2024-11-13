Düzce'de Uyuşturucu Satışı İhbari Üzerine 4 Şahıs Yakalandı

Düzce'de üniversite bölgesinde uyuşturucu satışı ihbarını değerlendiren polis ekiplerinin çalışmasında 4 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildiler.

Düzce Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince üniversite bölgesinde günübirlik evden uyuşturucu satıldığı bilgisi alınınca eve baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında 31 suç kaydı bulunan S.B. (36), 22 suç kaydı bulunan A.T. (36), 8 suç kaydı bulunan T.Y. (38), 15 suç kaydı bulunan C.M. (36) ve 2 adet suç kaydı bulunan G.B. (32) yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve evde yapılan aramada 815 gram sentetik kannabinoid, 3 gram sıvı çözeltilmiş bonzai maddesi, 2 çalışır hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli 4 şahıs uyuşturucu madde ticari yapmak suçundan adli makamlara sevk edildi. Ayrıca S.B. isimli şahsın, 22 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu, Düzce'de 3 farklı konudan aranmasının olduğu ve Ferizli'de cezaevinden kaçmasından ötürü aranmasının olduğu belirlendi.

Şüpheli 4 şahıs emniyette alınan ifadelerinin ardından adli makamlara çıkartıldı. - DÜZCE