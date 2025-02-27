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Düzce'de Uyuşturucu Satıcısına Baskın: Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Satıcısına Baskın: Tutuklandı
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Düzce'de meydana gelen operasyonda uyuşturucu madde satıcısı M.B. evinde yakalandı. Ele geçirilen toplam 300 gram sentetik kannabinoid madde ve diğer uyuşturucu unsurlarla birlikte, suç kaydı bulunan şahıs tutuklandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de uyuşturucu madde satıcılığı yaptığı belirlenen şahsın evine baskın düzenlendi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beyciler Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 parça halinde toplam 300 gram sentetik kannabinoid maddesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen bin TL nakit para, 1 gram uyuşturucu madde üretiminde kullanıldığı değerlendirilen bonzai hammaddesi ve uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen defter parçaları ele geçirildi. 12 suç kaydı bulunan şüpheli M.B. (50), uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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