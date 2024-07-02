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Düzce'de Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

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Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde satışı yaptığı esnada suç üstü yakalanan şüpheli H. G.'nin üzerinde ve aracında uyuşturucu ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde satışı yaptığı esnada suç üstü yakalanan şüpheli H. G.'nin üzerinde ve aracında uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sokak çalışmaları sürüyor. Ekipler uyuşturucu madde satışı yaptığı esnada suçüstü yakaladıkları şüpheli H. G.'nin üzerinde ve aracında arama yaptı. Yapılan aramada 2 parça halinde 5 gram Bonzai maddesi ele geçirildi. Alınan ifadesinde suçunu ikrar eden şüpheli H. G. isimli şahıs Düzce Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Düzce 3.Sayfa Güncel Haberler

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