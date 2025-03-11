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Düzce'de Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı
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Düzce'de uyuşturucu sattığı belirlenen G.Y. isimli şüpheli, 21 suç kaydıyla birlikte tutuklandı. Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evinde esrar ve sentetik maddeler ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de uyuşturucu sattığı belirlenen ve 21 suç kaydı bulunan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları bütün hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede uyuşturucu sattığı ve gençleri zehirlediği belirlenen G.Y. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu çerçevede teknik ve projeli çalışma yapan ekipler, G.Y.'yi suçüstü yakaladı. Şahsın yapılan GBT sorgusunda 21 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Şahsın evinde yapılan aramada esrar maddesi, sentetik kannabinoid maddesi, ile uyuşturucu kullanımında kullanılan cam pipo ele geçirildi.

G.Y. çıkartıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Ayrıca operasyon kapsamında yapılan çalışmada şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 3 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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