Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara görüşmesi başladı

Kritik isim Ankara! Beştepe'deki tarihi görüşme başladı
Bugün CHP rozeti takan Cemal Enginyurt'a soruşturma

Bugün CHP rozeti takan Cemal Enginyurt'a soruşturma
Deprem fırtınası yaşanan Ege Denizi'nde şiddetli bir sarsıntı daha

Deprem fırtınası yaşanan Ege'de şiddetli bir sarsıntı daha
İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? AKOM'dan son dakika uyarısı

AKOM'dan İstanbullulara son dakika kar uyarısı

Düzce'de Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'deki narkotik operasyonunda 42 yaşındaki Ü.K. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Operasyonda 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu satıcısı tutuklandı, bir miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Aziziye Mahallesi'nde yapılan operasyonda 2 şüpheliden iki parça halinde 3 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 8 suç kaydı bulunan Ü.K. (42) Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem gerçekleştirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Deprem fırtınası yaşanan Ege'de şiddetli bir sarsıntı daha
img

TL'de 5 yıl sonra bir ilk
img

Galatasaray maçı sonrası yemek yemeye gitti, neye uğradığını şaşırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UTTS isyanı büyüyünce Darphane açıklama yapmak zorunda kaldı

Darphane açıklama yapmak zorunda kaldı
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü

İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü
Bakan Fidan'dan endişelendiren sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var

Tedirgin eden sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var
Kahramanmaraş depremini tahmin eden uzmandan Ege için korkutan uyarı

Maraş depremini tahmin eden uzmandan Ege için korkutan uyarı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.