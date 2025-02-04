Düzce'de Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu satıcısı tutuklandı, bir miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Aziziye Mahallesi'nde yapılan operasyonda 2 şüpheliden iki parça halinde 3 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 8 suç kaydı bulunan Ü.K. (42) Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem gerçekleştirildi. - DÜZCE