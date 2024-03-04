Düzce'de Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheli şahıs üzerinde uyuşturucu ile yakalandı. Yakalanan şüpheli adli makamlarca tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 11 suç kaydı bulunan H.M. (52) isimli şüpheli şahsın üzerinde beyaz kağıda sarılı 16 parça halinde toplamda 20-25 gram gelen metamfetamin maddesi, tek parça halinde 3 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DÜZCE