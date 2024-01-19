Düzce'de Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheli tutuklandı, şahıstan uyuşturucu alan kişilere ise işlem yapıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından sokak çalışmalarında S.Ç. isimli şüpheli yakalandı. Teknik ve fiziki takip sonucunda tespit edilmiş olup yapılan aramalarda ise şahıstan 70 gram esrar maddesi ile 102 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Şüphelinin uyuşturucu sattığı 2 kişiye uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. S.Ç. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. - DÜZCE