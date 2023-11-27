Düzce'de Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Düzce'de narkotik polisine yakalanan uyuşturucu madde satıcısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, suç kaydı bulunan iki şüphelinin uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

Düzce'de narkotik polisine yakalanan uyuşturucu madde satıcısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'nin talimatıyla, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisi sokaklarda çalışma yürüttü. Narkotik polisi, durdurduğu kişileri tek tek kontrol etti. Yapılan çalışmalar sırasında 20 suç kaydı bulunan Ü.H.'nin (40) uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. 10 suç kaydı bulunan Y.D.'nin de (34) uyuşturucu madde bulundurduğu belirlendi. Ekipler şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde de arama yaptı. Aramalar sırasında bir miktar bonzai ve 1.4 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Ü.H., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. - DÜZCE